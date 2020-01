Landbouwerszoon rijdt 103 kilometer per uur waar hij 50 mag: maand rijverbod LDO

10 januari 2020

17u37

Een 23-jarige landbouwerszoon heeft in de politierechtbank een boete van 640 euro en een rijverbod van één maand gekregen voor zijn rijbewijs categorie B. De jongeman reed 103 kilometer per uur in de bebouwde kom in Oudenaarde omdat hij zijn ouders te hulp wilde snellen toen er problemen waren met een aantal dieren. “We hadden schrik dat de dieren de N60 op zouden lopen, dus ik wou snel naar huis om te helpen.”