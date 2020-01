La Grande Soirée schenkt nog maar eens 5.000 euro aan Kinderkankerfonds De voorbije 14 edities brachten samen 50.000 euro op voor het goede doel Ronny De Coster

21 januari 2020

16u40 0 Oudenaarde Didier Duwijn, organisator van La Grande Soirée in Oudenaarde, heeft aan professor Yves Benoit van het Kinderkankerfonds een cheque van 5.000 euro overhandigd. “Dit is de opbrengst van de jongste editie en brengt de totaal geschonken som op 50.000 euro”, becijfert Duwijn.

Didier Duwijn nam de organisatie van La Grande Soirée vier jaar gelden over van Wouter en Wesley De Groote. “Zij hadden dit evenement altijd georganiseerd ten voordele van het Kinderkankerfonds en dat goede doel blijft met onze organisatie verbonden”, zegt Didier. Professor Yves Benoit, die in 1988 aan de wieg stond van het Kinderkankerfonds binnen het UZ Gent en die er nog altijd de grote bezieler van is, mocht dinsdag een cheque van 5.000 euro in ontvangst nemen. “We helpen jaarlijks ongeveer 280 kinderen met kanker. We doen aan zorg en begeleiding, organiseren ontspanning en geven waar nodig ook financiële bijstand”, vat Yves Benoit de werking van het Kinderkankerfonds samen.

15de editie met Kobe Ilsen & Viktor Verhulst

De 15de editie van La Grande Soirée vindt plaats op paaszondag 12 april in de Qubus. “Dit jaar is het thema The Roaring Twenties met als dresscode zwart, goud, pluimen en alles dat blinkt”, blikt Didier Duwijn vooruit. De line-up oogt best wel indrukwekkend: Kobe Ilsen & Viktor Verhulst, Yves Deruyter, Sven Ornelis, DJ Fré, Sax-It, David Latour, Eric Yamazawa en Dylanski zijn de ambiancemakers met dienst. Tickets kosten 15 euro en zijn te koop vanaf 12 februari. Info op de Facebookpagina.