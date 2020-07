Kunstenroute “Van Kot naar Kot” langs de huizen van leerlingen van Tekenacademie vervangt gezamenlijke expo in Oudenaarde Ronny De Coster

18u31 0 Oudenaarde Omdat een gezamenlijke tentoonstelling van hun werken er dit jaar door de coronacrisis niet inzat, organiseren de leerlingen van de Oudenaardse Tekenacademie een alternatieve expo: ze presenteren hun beste werken van het voorbije schooljaar twee maanden lang in hun tuin of voor het raam.

Zo ontstaat ‘Van Kot naar Kot’, een grote kunstroute rond Oudenaarde, Kruisem en Kluisbergen. De kaart met aanduidingen waar het werk van de studenten te zien is, is online te raadplegen. Bij een groene pin mag er aangebeld worden, omdat je misschien graag meer wil weten over het tentoongestelde werk. Een blauwe pin nodigt uit om te kijken. Je kan ook een geprinte versie van de route ‘Van Kot naar Kot’ oppikken in de bibliotheek, in het administratief centrum Maagdendale of bij de Toeristische Dienst van de stad.