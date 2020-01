Kunstenaar Johan Tahon neemt MOU-museum in Oudenaarde in voor overzichtstentoonstelling Ronny De Coster

21 januari 2020

19u15 0 Oudenaarde In het stadsmuseum MOU in Oudenaarde opent half mei een overzichtstentoonstelling met werk van beeldende kunstenaar Johan Tahon. ‘Universus - Johan Tahon - Sculpturen 1999-2020’ zal de expo heten.

Johan Tahon is de maker van beeld Universus dat sinds 1999 op de Markt in Oudenaarde staat. Ook het beeldhouwwerk Titus, dat in 2016 een plaats kreeg op de Louise-Mariekaai in Pamele, is van de hand van Tahon.

Maar de kunstenaar met ateliers in Oudenaarde en Zwalm is intussen al veel verder bekend. De rijzige beelden van Tahon zijn internationaal gegeerd.

Tahon kijkt uit naar de expo die op 15 mei in Oudenaarde zal openen.

“We gaan het hele MOU-museum van Oudenaarde transformeren via sculpturen en installaties. Samen met museumdirecteur Geertrui Van Kerkhoven en de Nederlands/Duitse curator Arie Hartog gaan we volop aan de slag om ook een sterke interactie met de collectie van dit bijzondere museum aan te gaan”, voorziet Tahon.

De kunstenaar kondigt ook aan, dat hij voor het eerst objecten die hem inspireren uit mijn privé-verzameling laten zien.