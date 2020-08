KSVO-bestuurslid Gilbert Verleye overleden Lieke D'hondt Hans Fruyt Ronny De Coster

08 augustus 2020

12u15 0 Oudenaarde Voetbalclub KSV Oudenaarde rouwt om het verlies van bestuurslid Gilbert Verleye (71). De oud-speler is donderdag overleden na een slepende ziekte. Op professioneel vlak was Verleye actief in de bouwmaatschappij Vlaamse Ardennen, waar hij ook jarenlang directeur was.

Gilbert Verleye startte zijn carrière bij KSV Oudenaarde in 1966, toen hij er als speler werd aangetrokken. Na enkele omzwervingen bij andere clubs, keerde Verleye terug naar KSVO als trainer van de junioren. Nog later werd hij bestuurslid, een functie die hij met veel toewijding invulde. Door de jaren heen werd hij een echt icoon in de club. Vanop de eerste rij supporterde hij steevast voor Geel-Zwart. De club omschrijft zijn bestuurslid als iemand die vol vuur, passie en liefde voor het spelletje en KSVO heeft geleefd. “Hij was een slechte verliezer, maar in de meest positieve betekenis van het woord. Iemand bij wie de woorden ‘opgeven’ en ‘verliezen’ niet terug te vinden waren in zijn lexicon”, klinkt het. Gilbert Verleye laat een vrouw, twee kinderen en vijf kleinkinderen na.