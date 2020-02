KSA trekt naar De Omloop om zelf een beetje op te vallen: “Wij komen reclame maken voor onze dropping!” Ronny De Coster

29 februari 2020

16u29 0 Oudenaarde Als De Omloop over de Holleweg rijdt, dan is de Oudenaardse KSA nooit ver weg.

“Wegdek in slechte staat”, waarschuwen borden langs de Holleweg tussen Mater en Volkegem al jaren. Voor “de koers” betekent dat evenwel extra spektakel. En dus staat er op deze bonkige kasseistrook steevast veel volk als wielerklassiekers als De Omloop erover dokkeren. Wie straks als eerste over de eindmeet rijdt, is bij de leden van de Oudenaardse KSA Sint-Jacob nog onderwerp van discussie. Edward Theuns en Greg Van Avermaet verdelen de jonge supportersclub. “Ah, bijzaak”, relativeert leider Job Duhamel. “We staan hier vooral om zelf een beetje op te vallen. We hebben een spandoek gemaakt om reclame te maken voor onze jaarlijkse dropping, die op 7 maart start aan De Griffel in Ouwegem ”, toont Job. En dan wordt de groep ineens wild, want daar komen de renners en de tv-helikopter die hen hopelijk in beeld brengt.