KSA Mater viert diamanten jubileum met feestweekend in Brouwerij Roman Ronny De Coster

24 februari 2020

KSA Mater mag dit jaar zestig kaarsjes uitblazen. Daarmee is de jeugdbeweging al jaren een gevestigde waarde in de Materse dorpskern. "Uiteraard gaan we dat vieren. Samen met de oud-leiding slaan we de handen in elkaar voor een feestweekend met onder meer een quiz, muziek, een winterbar en spelletjes", kondigt hoofdleider Maxime Deforche aan.

Brouwerij Roman wordt op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari het decor voor het 60-jarig jubileum van KSA Mater. “We kiezen voor die plek, omdat ze dicht bij onze jeugdbeweging is en omdat het een mooie locatie is om ons jubileum te vieren. Ze stellen hun zaal en materiaal ter beschikking om een heel weekend feest te vieren”, zegt Maxime.

Beginnen met een quiz

“Ons feestweekend begint op vrijdagavond met een quiz. Op zaterdag voorziet de leiding van 13.30 tot 16.30 uur een spelnamiddag voor alle leden, hun vriendjes en alle kinderen in Mater en omstreken. Want wat zou KSA Mater zijn zonder een activiteit op zaterdag? Vanaf 15 uur zijn de ouders en iedereen die wil welkom in onze winterbar met eten en drinken”, vult medehoofdleider Wies Vanden Berghe aan.

Optredens

Vanaf 18 uur start het feest dat tot middernacht doorgaat. Lokale bands zoals Radio Barba en Tien Ton Vuist treden op. Wie wil deelnemen aan de quiz op vrijdagavond moet zich wel vooraf inschrijven en wie iets wil eten op zaterdagavond, kan kaarten kopen. Praktische info daarover staat op de website www.ksamater.be.