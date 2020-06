KSA-fanfare doet verrassingsoptreden op de Markt in Oudenaarde Ronny De Coster

03 juni 2020

14u45 4 Oudenaarde Op de Markt van Oudenaarde heeft de KSA-fanfare “Hanske De Krijger” een verrassingsoptreden gebracht voor iedereen die strijd levert tegen het coronavirus.

“Vooral mensen die nog altijd actief blijven in de strijd tegen het coronavirus en dan in het bijzonder verplegend personeel en hulpverleners willen we met dit onaangekondigde optreden onze waardering tonen. We hopen ook dat we snel en ook sterker uit deze moeilijke periode komen”, motiveerde Willem Van Dorpe, woordvoerder van de jeugdvereniging het initiatief.