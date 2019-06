Kroppen sla vliegen door de lucht op de Saladekermis in Edelare Ronny De Coster

14 juni 2019

11u00 0 Oudenaarde Het feestcomité van Edelare organiseert op zondag 23 juni al voor de 17de keer de vernieuwde Saladekermis op de feestweide in de Ommegangstraat vanaf 14 uur. Dit jaar vliegen de kroppen sla er door de lucht tijdens het kampioenschap saladegooien.

“Edelare mag dan wel een kleine gemeente zijn, als het op feesten aankomt, willen we ons wel eens meten met de groten’ één week na de bierfeesten willen wij kermis vieren op den berg”, maakt feestcomitévoorzitter Marc Van der Donckt zich sterk.

Op de feestweide kunnen de bezoekers genieten van het mooie uitzicht en kunnen de kinderen naar hartenlust ravotten en de Ommegangstraat is verkeersvrij gemaakt.

Vervallen kroppen sla

Opmerkelijk spektakel die jaar is het kampioenschap “saladegooien”: wie werpt een krop salade het verst? “We dagen ook politici uit om deel te nemen. En let wel: we gooien niet met eten. We gebruiken voor deze wedstrijd alleen kroppen sla die niet meer mogen geconsumeerd worden”, benadrukt Van der Donckt.

Bezoek Kezelfort

Er zijn tijdens de Saladekermis vanaf 14 uur om het half uur ook geleide bezoeken aan het Kezelfort. Een zaklamp en aangepast schoeisel heb je daarvoor wel nodig. Inschrijven moet vooraf via marc.vdd@pandora.be, want de plaatsen zijn beperkt.

Verder op het programma: ponyritten voor de kinderen, twee grote springkastelen, zaklopen voor kinderen en speciale reeks voor de volwassenen, voetbaldarts, een bar met streekbieren en frietjes. Zangeres Kate Lane treedt op en er is de zoektocht naar de steen van Willem1. Daarmee valt 125 euro te winnen.