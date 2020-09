Kristof Verspeeten bekert met KSV Oudenaarde bij FC Ganshoren: “Campagne als zeven jaar terug zou leuk zijn” Hans Fruyt

11 september 2020

10u29 0 Oudenaarde In de derde ronde van de Croky Cup trekt KSV Oudenaarde zondag naar FC Ganshoren, een ploeg die aan het einde van de afgebroken competitie 19-20 in de Waalse derde amateurreeks de titel pakte. Inzet van deze bekerwedstrijd is een thuismatch tegen City Pirates Merksem (tweede nationale) of Wolvertem-Merchtem (derde nationale).

KSVO had het vorige zondag uit bij SC Hoegaarden-Outgaarden niet onder de markt. De Brabantse eersteprovincialer haalde een 0-2-achterstand op. Kort na de gelijkmaker kon Lorenzo Heirwegh zijn tweede goal van de namiddag aantekenen. Tussendoor scoorde Kristof Verspeeten zijn eerste officiële goal van zijn tweede campagne in het shirt van geel-zwart.

“In mijn eerste periode bij Oudenaarde bereikten we de zestiende finales van de Beker van België en mochten we thuis Club Brugge bekampen”, herinnert Verspeeten zich 25 september 2013 alsof het gisteren was. “Die match, die we met 0-1 verloren, begon ik als invaller. Het zou mooi zijn indien we opnieuw zo ver kunnen doorstoten. Inderdaad, vorige zondag hadden we het niet makkelijk. De terugkeer van de thuisploeg, een heel stugge tegenstrever, werd in de hand gewerkt door enkele vreemde beslissingen. We hebben ook onze weerbaarheid getoond want na de 2-2 sloegen we onmiddellijk terug.”

Verspeeten nam in Hoegaarden één van de drie Oudenaardse goals voor zijn rekening. Na een lang avontuur bij Sportkring St-Niklaas was de 28-jarige Maldegemnaar vorig seizoen op zoek naar wat stabiliteit. Bij Mandel United viel hij tijdens de heenronde uit de gratie. In januari verkaste hij naar Winkel Sport, rode lantaarn in eerste amateurklasse. Half maart brak corona de competitie abrupt af. Toen had Verspeeten al een akkoord met Oudenaarde. “Trainer Stefan Leleu overtuigde mij eind december al om het seizoen 2020-21 bij KSV Oudenaarde te spelen”, beklemtoont Verspeeten. “Eigenlijk ben ik voor hem naar Oudenaarde gekomen. Tijdens een gesprek schetste Leleu me hoe er bij KSVO wordt gewerkt. We zijn intussen negen maand verder en alles wat hij vertelde klopt. Eigenlijk kan je bij Oudenaarde leven als een profvoetballer. Een dikke pluim voor alle vrijwilligers die dat mogelijk maken. Laat ons hopen dat we hen de komende maanden heel wat plezier kunnen schenken. Een bekercampagne zoals zeven jaar geleden: dat zou leuk zijn!”