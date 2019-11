Kringloopwinkel organiseert zaterdag een speelgoedbeurs Ronny De Coster

07 november 2019

09u44 0 Oudenaarde Omdat tweedehands speelgoed best wel leuk kan zijn en alvast minder kost, organiseert De Kringwinkel Vlaamse Ardennen op zaterdag 9 november een speelgoedbeurs.

In de Kringwinkel aan die Doornikse Heerweg in Oudenaarde zijn de rekken volgestouwd met speelgoed dat al werd gebruikt, maar dat nog in goede staat is. Wie zelf nog speelgoed van de hand wil doen om het een tweede leven te geven, kan het naar de Kringwinkel brengen en steunt daarmee ook sociale tewerkstelling.

De speelgoedbeurs loopt van 10 tot 17.30 uur. Ook in de vestigingen in Ronse en Zottegem van de Kringloopwinkel Vlaamse Ardennen is er zaterdag een speelgoedbeurs.