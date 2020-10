Koppenbergcross gaat door, ook zonder toeschouwers: “Financieel niet evident, maar toch mogelijk dankzij trouwe sponsors” Ronny De Coster

01 oktober 2020

13u03 2 Melden De coronamaatregelen laten dit jaar geen publiek toe op de Koppenbergcross in Melden. Maar de veldritten op en rond Vlaanderens meest beruchte wielerhelling gaan wel door. “Het is financieel niet evident”, maar dankzij trouwe sponsors kan de cross toch doorgaan”, zegt Christophe Impens van organisator Golazo.

Vijftienduizend en bij topedities zelf twintigduizend toeschouwers staan langs het parcours van de Koppenbergcross. Dit jaar is er geen enkele supporter toegelaten. “Het protocol voor buitensportactiviteiten op tijdelijke inrichtingen laat maximum vierhonderd mensen toe. Alleen al met het aantal medewerkers en de geaccrediteerde journalisten komen we aan dat aantal. We kunnen dus geen toegangstickets verkopen”, zegt Christophe Impens van Golazo, organisator van de Koppenbergcross.

Inkomsten vallen weg

Daarmee valt voor de organisatie een grote bron van inkomsten weg. “Reken daarbij dat we ook niets kunnen verdienen met catering. Ook onze derde bron van inkomsten, de verkoop van vip-tickets, valt weg. Dus financieel is de organisatie van de cross dit jaar zeker geen evidentie”, gaat Impens verder. Dat de renners toch aan de start kunnen komen, is volgens de organisator te danken aan de sponsors. “De Koppenbergcross heeft een aantal trouwe sponsors en die hebben ons in deze moeilijke tijden gelukkig niet in de steek gelaten”, prijst Impens zich gelukkig.

“Competitie moet doorgaan”

“Dé reden om de Koppenbergcross toch te organiseren, is uiteraard de competitie. Die moet kunnen doorgaan. In Lokeren is afgelopen zaterdag bewezen dat het ondanks de bizarre omstandigheden wel degelijk kan. De renners moeten kunnen blijven koersen. De sfeer op en rond de Koppenberg zal niet zijn zoals we dat gewend zijn, maar het is niet anders. De supporters kunnen de wedstrijd volgen op televisie. We moeten er het beste van maken”, besluit Impens.