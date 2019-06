Koppel riskeert celstraf voor diefstal van vaatwasmachine in leegstaande woning, diefstallen in Colruyt-winkel en weerspannigheid Lieke D'hondt

17 juni 2019

14u47 0 Oudenaarde Een 31-jarige man en zijn 36-jarige vrouw riskeren een celstraf van respectievelijk vier en drie maanden voor de diefstal van een vaatwasmachine, twee diefstallen in de Colruyt en weerspannigheid. Het parket vordert voor beide beklaagden ook een boete van 800 euro.

Het koppel uit Oudenaarde wordt ervan verdacht een vaatwasmachine te hebben gestolen uit een leegstaande woning. Een getuige zag hoe ze met hun camionette aan de bewuste woning stonden en ze een groot voorwerp inlaadden. “De beklaagden geven een ongeloofwaardige uitleg voor de feiten. De voorlopige hechtenis na de feiten heeft bovendien maar weinig indruk gemaakt. Op 1 maart kwamen ze weer vrij en op 12 maart pleegden ze een diefstal waarbij ze multimediaspullen hebben meegenomen”, vertelt de procureur. Op 26 maart volgt nog een diefstal bij warenhuis Colruyt en wanneer de politie aanbelt bij het koppel, gedragen ze zich weerspannig. De procureur vordert een celstraf van vier maanden voor de man en drie maanden voor de vrouw. Ze riskeren allebei ook een boete van 800 euro.

Sluikstorten

Het koppel ontkent in de rechtbank dat ze een vaatwasmachine hebben gestolen. Ze wilden naar eigen zeggen hun afval storten aan de verlaten woning, maar veranderden van idee toen ze merkten dat ze betrapt waren. “Dat is wat de getuige heeft gezien”, vertelt advocaat Maarten Blondeel. “Ze hebben gewoon hun afval terug ingeladen en zijn vertrokken. Er is trouwens geen bewijs dat er in dat huis nog een vaatwasser stond en er zijn geen sporen van braak.” Volgens de advocaat was het incident wel de aanleiding voor de twee andere diefstallen. “Mijn cliënt heeft 18 dagen in voorlopige hechtenis gezeten en is daardoor zijn job verloren. Er waren niet genoeg inkomsten om zijn gezin met drie kinderen te onderhouden en daarom zijn ze gaan stelen.”