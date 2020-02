Kookpot op vuur veroorzaakt kleine brand in de Bergstraat Ronny De Coster en Lieke D'hondt

01 februari 2020

18u48 3 Oudenaarde De brandweer en politie zijn zaterdagmiddag uitgereden voor een brand in de Bergstraat in Oudenaarde.

In een appartementsgebouw was een kookpot op het vuur blijven staan, waardoor een kleine brand is ontstaan. De brandweer had de situatie snel onder controle, er vielen geen slachtoffers. Het getroffen appartement moest wel grondig verlucht worden.