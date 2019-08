Koesterfeeste maakt van Lijnwaadmarkt gezellig ontbijtterras Ronny De Coster

11 augustus 2019

10u43 0 Oudenaarde De veertiende Koesterfeeste op de Lijnwaadmarkt in Ename kan de geschiedenis ingaan als een van de topedities. Ruim zevenhonderd bezoekers schoven zondagochtend aan voor het ontbijtbuffet. “We zijn uitermate blij met die respons en met de vele helpende handen die dit mogelijk maken”, zegt Katrien Engels.

De Koesterfeeste is de jaarlijkse benefiet die Katrien Engels en haar man Steven Bruynooghe organiseren sinds hun zoontje Basile veertien jaar geleden overleed aan een zeldzamen tumor. “Het eerste jaar bracht ons initiatief 300 euro op. Vorig jaar kon onze vzw Koester Ename meer dan 30.000 euro schenken aan ons vaste goede doel, het Koesterproject van het Kinderkankerfonds van het UZ Gent. Wat we dit jaar zullen kunnen doneren, moeten we natuurlijk nog becijferen, maar het feest is weer zo succesvol, dat we allicht weer naar een mooi bedrag zullen gaan”, prijst Katrien zich gelukkig.

Zondagnamiddag is er op en rond het plein nog veel animatie. Kinderen kunnen zich uitleven in een speeldorp.