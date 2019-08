Koesterfeeste geeft Lijnwaadmarkt drie dagen lang aan de kinderen Ronny De Coster

08 augustus 2019

14u54 2 Oudenaarde Op en rond de Lijnwaadmarkt in Ename vindt de driedaagse Koesterfeeste plaats. Het programma van de benefiet voor het Kinderkankerfonds zit tjokvol animatie en is vooral afgestemd op gezinnen met kinderen.

Koesterfeeste is een jaarlijkse benefiet ten voordele van het Kinderkankerfonds. Het feest is een initiatief van Steven en Katrien Bruynooghe Engels uit Ename. Zij verloren veertien jaar geleden hun zoontje Basile aan een zeldzame, kwaadaardige hersentumor die vooral kinderen treft. Uit het verlies van hun kindje wisten Steven en Katrien de kracht te putten om zich in te zetten voor het Kinderkankerfonds van het UZ Gent, dat jaarlijks 220 kinderen met diverse soorten kanker behandelt. Onder de noemer ‘Ename Koestert’ organiseren ze dit weekend voor de veertiende keer de Koesterfeeste op de Lijnwaardmarkt.

Vrijdag is er de (al uitverkochte) pasta-avond. Vanaf 19.30 uur speelt en zingt About Jay, een band met roots in Oudenaarde. About Jay brengt meerstemmige songs, begeleid op ukelele en gitaar. De liedjes gaan over liefde, uitbundige vreugde en groot en klein verdriet. William LG Branch, een singer-songwriter die country-, blues- en folk-geïnspireerde Americanamuziek brengt, klautert om 21 uur op het podium.

Cyclo- en mountainbiketochten

Op zaterdag mikt Koesterfeeste vooral op de sportievelingen. Er zijn cyclo-tochten van 30, 50, 70 en 100 kilometer. Wie kiest voor een mountainbikerit, kiest uit routes van 35, 50, 75 of 100 kilometer. Deelnemers vertrekken tussen 7 en 10 uur. Inschrijven kan online of ter plaatse.

Gezins- en kinderfeest

Koesterfeeste is vooral een gezins- en kinderfeest. Daarom staat er heel het weekend een kinderdrop met allerlei attracties. Er komt een ballonnenplooier en Pedronlino brengt voor de kids de speciale circusshow ‘Naar het land waar de dieren spreken’. Kookclub New El Bolli en Pizzeria San Marco en roodtrucks serveren lekkernijen. Zondag is het aanschuiven voor het Koesterontbijt. Aansluitend is er de hele dag animatie.

Het hele feestprogramma en alle praktische info zijn te vinden op de website www.ename-koestert.be