Kobe Ilsen en Viktor Verhulst achter de draaitafels in Jägerbar in Oudenaarde Ronny De Coster

09 januari 2020

12u10 0 Oudenaarde Kobe Ilsen en Viktor Verhulst komen met hun dj-set naar Oudenaarde: op vrijdag 17 januari spelen ze in de Jägerbar in de fabriekshal Santens.

Het bekende duo Ilsen en Verhulst draait een set van een uur vol energie, hits en sfeer. Hun officiële debuut was op Tomorrowland. Ondertussen spelen ze ongeveer zestig keer per jaar in de grootste discotheken van het land voor volle zalen. Hun komst naar Oudenaarde is een terugkeer: vorig jaar waren Kobe Ilsen en Viktor Verhulst ook al te gast in de zomerbar Absolut Beach. Omdat het toen zo’n stevig feestje werd, haalt organisator Simon Christiaens het duo nu ook naar zijn indoor-versie, de Jägerbar.

Tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren de website https://jagerbar.be/tickets