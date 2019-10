Kluis met krasbiljetten gestolen, maar onderschept tijdens vlucht: inbrekers riskeren tot vijf jaar cel LDO

10 oktober 2019

17u21 0 Oudenaarde Twee inbrekers die op 4 december 2018 hebben ingebroken bij een krantenwinkel in Oudenaarde, moeten zich verantwoorden in de correctionele rechtbank in Oudenaarde. De twee werden onderschept toen ze wegvluchtten met de buit.

De 28-jarige V.K wordt beschuldigd van één diefstal met braak en het lidmaatschap van een criminele vereniging. Zijn kompaan, de 43-jarige J.F., wordt verdacht van drie diefstallen met inbraak, lidmaatschap van een criminele vereniging en het witwassen van geld. Het duo werd betrapt na een inbraak in een krantenwinkel in de Oudstrijdersstraat in Oudenaarde. Via een gat in het plafond verschaften ze zich een weg naar binnen, om daarna in een berging een kluis met krasbiljetten, een portefeuille en geld uit de kassa mee te nemen. De eigenaars werden gewekt door een knal en konden op de bewakingsbeelden zien hoe de inbrekers in de winkel aanwezig waren. De politie kon de mannen vervolgens onderscheppen tijdens hun vlucht. De 43-jarige inbreker bleek geseind te staan. Hij is onder andere al veroordeeld voor inbraken en mensensmokkel.

Tabakswaren

In de wagen van het duo vonden de agenten onder meer een slijpschijf die op een andere locatie is gestolen, maar volgens de 43-jarige beklaagde is aangekocht op een rommelmarkt in Brussel. De oudste van de twee moet zich bovendien verantwoorden voor een inbraak in een krantenwinkel in Assenede. Daar forceerden inbrekers in de nacht van 17 op 18 oktober een raam om binnen te geraken in de winkel. Ze gingen aan de haal met 20.000 euro aan tabakswaren en de inhoud van de kassa. Hoewel de man in de buurt van de winkel te zien is op camerabeelden, ontkent hij dat hij er heeft ingebroken.

Het parket vindt het ook verdacht dat de beklaagde een auto kocht en die deels betaalde met briefjes van vijf en tien euro en dat hij 5.000 euro kon overschrijven naar zijn familie in Albanië terwijl hij geen officieel inkomen heeft in België. Het Openbaar Ministerie vordert voor hem een celstraf van 5 jaar een boete van 8.000 euro. Zijn kompaan V.K. heeft nog een blanco strafblad en riskeert een celstraf van 18 maanden.

De rechtbank zal op 24 oktober het vonnis uitspreken.