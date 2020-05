Kleuterjuffen van de BroeBELschool verrassen hun kleuters met bezoekje en lekkernij aan huis Ronny De Coster

28 mei 2020

De kleuterscholen gaan wel dinsdag terug open, maar juffen Lien en Nadia van de Broebelschool in Oudenaarde konden niet wachten om hun kapoentjes even terug te zien. Ze brachten hen een persoonlijk bezoekje met een lekkere beloning.

“Onze kleuters hebben wel een verrassing verdiend, want ze hebben gedurende de coronaperiode hard gewerkt. Aan de hand van verschillende thema’s hebben we ze ook voortdurend uitgedaagd”, verduidelijken de juffen. “De voorbije twee weken kwam het thema ‘boerderij’ aan bod. De dieren van boer Charel waren uitgebroken en één van de uitdagingen was om hen terug te zoeken aan de hand van opdrachtjes. Na iedere opdracht mochten ze bollen stempelen op een sjaaltje die de ouders op school konden ophalen. Samen met Charel zijn de we de kleuters gaan bedanken met zelfgebakken wafeltjes”, vertellen juf Lien en Nadia.