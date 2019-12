Kleine brand in gsm-winkel blijft beperkt tot keuken Ronny De Coster en Lieke D'hondt

19 december 2019

14u32 50 Oudenaarde Er is donderdagmiddag brand uitgebroken in de gsm-winkel Gsm Fix in de Nederstraat in Oudenaarde. De brand bleef beperkt tot de keuken van het gebouw en breidde niet uit naar de winkel.

“Ik was aan het bellen met een collega toen plots de elektriciteit uitviel”, vertelt de winkelbediende. “Toen ik probeerde de elektriciteit opnieuw aan te zetten, hoorde ik een knal en zag ik brand in de keuken. Ik ben onmiddellijk naar buiten gelopen en een voorbijganger heeft de brandweer verwittigd. De oorzaak is waarschijnlijk een plastic thermosfles die op de kookplaat lag. Wellicht ben ik in het voorbijlopen per ongeluk tegen de knoppen gebotst.”