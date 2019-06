Klacht tegen Oudenaards stadsbestuur wegens overtreding wet op openbare aanbesteding bij toekenning imagocampagne Ronny De Coster

01 juni 2019

15u56 0 Oudenaarde De omstreden toekenning van de imagocampagne van Oudenaarde Winkelstad (OWS) en de Stad Oudenaarde krijgt een gerechtelijk staartje. Piet De Loof, zaakvoerder van communicatiebureau Revista, heeft tegen het Oudenaardse stadsbestuur een klacht ingediend wegens overtredingen van de wet op de openbare aanbesteding.

Piet De Loofis zaakvoerder van het communicatiebureau Revista in Maarkedal. Hij bond enkele maanden geleden de kat de bel aan, nadat handelaarsvereniging Oudenaarde Winkelstad een dure imagocampagne in handen had gegeven van een grafisch bureau zonder dan andere geïnteresseerden konden meedingen.

Geld van de stad

“Dat kan niet zomaar voor een vzw die werkt met geld van de belastingbetaler”, wierp De Loof op. Hij diende een klacht in bij de gouverneur en kreeg daar ook gelijk. In een brief aan het Oudenaardse stadsbestuur sprak waarnemend gouverneur Didier Detollenaere over ‘duidelijke miskenningen van de wet op de overheidsopdrachten’.

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) werd tijdens de jongste gemeenteraad over de zaak nog aan de tand gevoeld door oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA). De Meulemeester gaf daar -voor het eerst- toe dat het een en ander niet helemaal volgens het boekje is verlopen, maar dat dat iedereen wel “te goeder trouw” had gehandeld. Hij beloofde vanuit de stad in de toekomst een strikter toezicht.

Naar de rechtbank

Maar daarmee neemt De Loof geen vrede. Hij stapt stuurt aan op een gerechtelijke vervolging.

“Als je andere partijen bewust buitenspel zet en als je niet de minste moeite doet om voorgeschreven procedures te volgen, dan handel je volgens mij écht niet meer te goeder trouw. Deze houding getuigt van een verontrustende normvervaging. Met deze klacht zorg ik er ook voor dat er een gerechtelijk spoor blijft bestaan. Kan handig zijn, gezien– ik zal maar zeggen – ‘de kans op recidive’ en gezien andere zaken uit het verleden”, motiveert De Loof waarom hij naar de rechtbank stapt.