Kiwanis Universus Oudenaarde schenkt fraai fietsenhuis aan MPI ’t Craeneveld in Eine Ronny De Coster

03 oktober 2019

20u36 8 Oudenaarde De leerlingen en het personeel van het MPI ’t Craeveveld van het GO! In Eine kunnen hun fiets voortaan kwijt in een fraai fietsenhuis. De school kreeg het cadeau van serviceclub Kiwanis Universus Oudenaarde.

Het MPI Eine is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. De campus van de onderwijsinstelling is recent helemaal vernieuwd: de school is gerenoveerd en uitgebreid en kon onder meer dankzij de hulp van sympathisanten en buren ook een groene speelplaats aanleggen.

15.000 euro

Steun kwam er ook van Kiwanis Universus Oudenaarde. De serviceclub liet op de schoolcampus een houten fietsenhuis bouwen en betaalde ook de factuur van 15.000 euro.

“Dit is voor de school een prachtig en zeer nuttig geschenk. We hadden niet echt een fietsenstalling, maar eerder een rommelig hok. Nu kunnen de fietsen heel netjes en veilig gestald worden. Fietsen is op onze school een belangrijke activiteit. Sommige kinderen leren hier fietsen en als we uitstappen doen, proberen we ook daarvoor zoveel mogelijk de tweewieler te gebruiken. We zijn met dit cadeau dus wel héél blij”, reageert directrice Ilse Bauters.