Kinderen van KBO Sint-Walburga Oudenaarde bouwen verder aan geluk Ronny De Coster

01 september 2020

14u33 0 Oudenaarde De kinderen van de KBO-school zijn het nieuwe schooljaar gestart als bouwvakkertjes. “We bouwen aan geluk en ook aan een nieuwe school”, verduidelijkt juf Ellemieke de Vleeschauwer.

“We waren vorig jaar al begonnen met het project “Bouwen aan geluk”, met de geluksvogels van Leo Bosmans, maar door de coronacrisis hebben we dat helaas niet kunnen afwerken. Daarom gaan we er dit jaar op door”, verduidelijkt juf Ellemieke waarom nogal wat leerlingen op de eerste schooldag met een bouwvakkershelm op het hoofd lopen. Er is nog een tweede reden. “Er zijn op school ook verbouwingen gestart. Dat geeft ons een extra insteek voor ons jaarthema”, besluit de juf.