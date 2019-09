Kinderen van KBO-school Bevere plukten historische figuren uit het straatbeeld in Oudenaarde Ronny De Coster

15u13 0 Oudenaarde In de KBO-school van Bevere zijn de leerlingen van de vijfde en zesde klas hun tweejaarlijkse cultuurweek gestart met levensechte, Oudenaardse historische figuren.

“We zijn de stad ingetrokken op zoek naar onder anderen schilder Adriaen Brouwer, Keizer Karel, Hanske De Krijger en een begintje. Die hebben de kinderen aan de hand van opdrachten gevonden”, vertelde directrice Freya Neyt, terwijl de historische figuren op school op bezoek waren.

“Dit is de start van onze historische week. De komende dagen komen we alles te weten over deze figuren, die de geschiedenis van Oudenaarde hebben beheerst”, aldus Neyt.

Ook de Oudenaardse burgmeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) was op het evenement present.