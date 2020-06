Kinderen kunnen twee weken zomerschool volgen bij Creafant in Oudenaarde Ronny De Coster

22 juni 2020

16u16 0 Oudenaarde Er komt in Oudenaarde een zogenaamde zomerschool. De erkende landelijk georganiseerde jeugdvereniging Creafant geeft kinderen de kans om in juli en augustus eventueel opgelopen leerachterstand bij te werken.

“In de zomerschool kan iedereen terecht, maar ze wordt vooral opgericht voor kinderen die moeilijkheden ondervinden op school”, zegt Leen Neirynck, algemeen coördinator van Creafant. “Ik denk dan aan kinderen die bij bepaalde vakken extra hulp kunnen gebruiken of die tijdens de voorbije periode, ondanks de vele hulp van leerkrachten, toch nog een leerachterstand hebben opgelopen. Ook voor kinderen die er nood aan hebben om een periode in groep met leeftijdsgenoten samen te zijn of die om een andere reden wensen deel te nemen zijn ook welkom. We bespreken dit persoonlijk”, zegt Leen Neirynck.

Minstens 10 dagen

“Met een team van super gemotiveerde leerkrachten staan we klaar om de kinderen gedurende twee weken individueel te ondersteunen. We geven niet alleen les: ook project, muzische vorming, sport en spel komen aan bod. Het is de bedoeling dat de kinderen bijleren en ontzettend veel plezier maken”, vat Leen het opzet samen.

Gratis

De deelname aan de zomerschool is gratis. Er wordt wel verwacht dat je elke dag, gedurende twee weken, dus aanwezig bent. Er is een zomerschool in juli (van 6 tot 10 en van 13 tot 17 juli) en eentje in augustus (van 10 tot 14 en van 17 tot 21 augustus). Meer praktische informatie staat op de website https://www.creafant.be/zomerschool/ en is ook te bekomen via leen@creafant.be of 0475/60.47.22.