Kinderen kunnen hele zomer ravotten in popup-speeltuin op de Markt Ronny De Coster

03 juli 2019

18u46 0 Oudenaarde Op de (kleine) Markt in Oudenaarde leggen medewerkers van de sport- en technische dienst van de stad de laatste hand aan een popup-speeltuin. Die opent morgen en blijft de hele zomervakantie staan.

De beslissing van de stad om op de Markt een zomerspeeltuin te installeren, kwam er na een enquête die de jeugddienst vorig jaar had gelanceerd via sociale media. Daaruit was gebleken, dat veel inwoners een speelplein op de Markt wel een goed initiatief zouden vinden.

Aan de bibliotheek is een speeltoestel met zand en klim- en klautermogelijkheden geplaatst.

Vanaf morgen donderdag kunnen kinderen er zich in de speeltuin uitleven. Het is wel de bedoeling dat ze vergezeld zijn van een volwassene: de stad organiseert geen toezicht.