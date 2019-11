Kids kunnen 10 woensdagen proeven van techniek in Bernardustechnicum Oudenaarde Ronny De Coster

27 november 2019

07u55 0 Oudenaarde Bernardustechnicum Oudenaarde organiseert vanaf januari 2020 gedurende 10 woensdagmiddagen een techniekacademie. Deze keer is het een jubileumeditie dus doen we iets extra”, zegt coördinator Franklin Neyt. Voor de 5de keer kunnen jongeren tussen 10 en 12 jaar kennis maken met STEM.

Telkens op woensdagmiddag staat een technische realisatie op het programma en gaat er ruime aandacht naar de wetenschap en wiskunde achter het ontwerp van een gadget of een computerprogramma. “Speciaal voor de jubileumeditie en maatschappelijke relevantie hebben we dit academiejaar een thema dat de jongeren gedurende drie woensdagen onderdompelt in de wereld van energie en klimaat. We hopen dat de techniekacademie de jongeren kan inspireren om na deze sessies via onder andere citizen science (burgers die wetenschap beoefenen) een steentje bij te dragen aan de oplossing van het klimaatvraagstuk”, legt Neyt uit.

Inschrijven voorde tien woensdagen vol techniek kost 50 euro. Dankzij een subsidie van de provincie krijgen alle deelnemers onder meer een soldeerbout en hun eigen avatar mee naar huis. Ook een drankje en een koekje tijdens de pauze zijn inbegrepen. Meer informatie staat op de website techniekacademie.eu