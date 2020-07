Kerkfabrieken in Oudenaarde hebben vorig jaar 135.000 euro stadssteun niet gebruikt: “Geven ze dat geld nu terug?” Ronny De Coster

01 juli 2020

09u43 0 Oudenaarde De verschillende kerkfabrieken hebben 135.000 euro steun die ze vorig jaar van de stad hebben gekregen, niet nodig gehad. “Geven ze dat geld dit jaar dan terug?” vraagt oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA) zich af.

Aan de dertien kerkfabrieken samen gaf de stad vorige jaar 306.000 euro subsidies. Het gaat om geld voor de dagelijkse werking, dus niet voor investeringen aan gebouwen. “Uit de rekeningen blijkt, dat de kerkfabrieken een exploitatie-overschot van 135.000 euro hebben. Dat is dus steun die de stad vorig jaar te veel heeft betaald”, heeft oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA) ontdekt.

Uitleg vragen

“Wat gaat er met dat overschot gebeuren: keert dit geld naar de stad terug? Het zou dit jaar in minderheid kunnen gebracht worden. En in de toekomst moet de stad misschien toch wat strakker budgetteren”, stelt Meerschaut voor.

Schepen Stefaan Vercamer (CD&V), bevoegd voor Kerkfabrieken, kan niet meteen een verklaring geven voor het overschot. “De afsluiting van een rekening is natuurlijk altijd een momentopname. We gaan dit met het centrale kerkbestuur bespreken en zien of het gaat over nog niet gemaakte uitgaven. We gaan vragen hoe dit komt en dan zien wat er moet gebeuren”, zegt Vercamer.