Kelly Pfaff presenteert 50ste Valiezekoers in Mullem Ronny De Coster

12 augustus 2019

17u38 0 Oudenaarde De Mullemse jeugdgroep “De Vliegende Arend” organiseert op donderdag 15 augustus voor de vijftigste keer de befaamde Valiezekoers. De jubileumeditie brengt een paar extra’s, maar verandert niets aan de nog altijd oersterke formule van Vlaanderens gekste wielerkoers.

De 50ste Valiezekoers is met zijn 50ste editie één van de langstlopende en meest succesvolle dorpsfeesten uit de streek. De dag vòòr de Valiezekoers vindt in de feesttent op het dorpsplein de 3de editie van de Valiezequiz plaats voor gelegenheidquizers. De familiequiz is opgesteld door de DVA-jongeren zelf. Inschrijven kan via info@valiezekoers.be. Per tafel zijn maximaal 4 personen toegelaten. Deelnemen kost 16 euro per tafel.

Het mag feestelijker voor de vijftigste editie van de Valiezekoers van donderdag, dus halen de organisatoren er dit jaar de fanfare ‘Hanske de Krijger’ van de KSA Oudenaarde bij. Om 15 uur, een half uur voor de eerste fiets over de kasseien van hartje Mullem dokkert, gaat de fanfare uit en volgt ook een stoet in en rond het dorpsplein marcheren. Speciaal voor de 50ste editie verloten ze ook drie ballonvaarten voor telkens twee personen onder alle aanwezigen op de Valiezekoers.

Succesformule onveranderd

Aan het principe van de Valiezekoers wordt niet geraakt. “We zouden moeten gek zijn om aan die succesformule te gaan sleutelen”, beseffen DVA-woordvoerders Anke Audoor en Thijs Van de Velde.

Voor wie het na 49 edities nog niet weet: deelnemers aan de Valiezekoers moeten 6 ronden af leggen op en rond het dorpsplein van Mullem. Na elke afgelegde ronde moeten de kandidaten een kledingstuk aantrekken uit hun meegebrachte valies. Pas nadat dit behoorlijk is gebeurd en ze een sein van de jury gekregen hebben, mogen ze verder gaan. Wie als eerste de zes ronden heeft afgelegd en de kledingstukken behoorlijk heeft aangetrokken, is de winnaar van de reeks.

Voor de kinderreeks gelden er andere regels: het aantal ronden wordt beperkt en het parcours wordt een beetje aangepast. Ook dit jaar is de spectaculaire doortocht in de kasteeldreef en in de tent voorzien. Dit jaar bestaat de Valiezekoers uit de zes traditionele reeksen: kinderreeks (van 9 tot 15 jaar), de politieke ronde, snelheidsduivels vrouwen, snelheidsduivels mannen, tandems, kleine speciale fietsen en grote speciale fietsen (mastodonten).

Kelly Pfaff

De presentatie van de Valiezekoers is elk jaar in handen van een bekende Vlaming. Deze keer loopt Kelly Pfaff met de micro rond. “Wie weet kregen we haar zo ver dat ze ook op een van de vehikels stapt. En misschien brengt zij Sammeke met zijn basketsloefkes wel mee”, knipoogt Thijs Van de Velde.

Na de Valiezekoers is er een fuif met optreden van Kate Lane en daarna DJ Tom Van Malderen. De toegang is gratis.