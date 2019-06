KBO-school Welden wuift juf Carine uit Ronny De Coster

28 juni 2019

15u54 0 Oudenaarde In het KB0-schooltje van Welden maakten de leerlingen en leerkrachten van de laatste schooldag een feest voor juf Carine Theunissen.

De juf van de peuters en de eerste kleuterklas vertrekt immers met pensioen. “De collega’s hebben me vanochtend al verrast door met op te halen met een mobilhome en op school zijn de meeste kindjes gekleed in geel, mijn lievelingskleur”, vertelt de juf een beetje overdonderd. “Ik heb dit zo graag gedaan”, zegt ze over haar job als kleuterleidster. Maar wat er nu komt, weet ze nog niet. “Ik heb er nog niet eens over nagedacht”, bekent ze.