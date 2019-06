KBO Eine maakt van laatste schooldag een smakelijke pot luck Ronny De Coster

28 juni 2019

15u58 0 Oudenaarde “Als iedereen iedereen nu eens iets meebrengen om te eten”, had zorgcoördinator Julie Seeuws in de KBO-school in Eine voorgesteld. En zo werd de laatste schooldag een smakelijk en zeer gevarieerd feest.

Juf Julie geeft als zorgcoördinator onder meer extra lessen Nederlands bij kinderen met een taalachterstand. “We hadden vorige week als afsluiter van het jaar al een toneeltje opgevoerd. Het hoofdpersonage vertrekt zogezegd op vakantie en dat doen we eigenlijk allemaal. Om iedereen bij dat afscheid en bij de school te betrekken, leek het me een leuk idee om een zogenaamde pot luck te organiseren. Iedereen heeft allerlei lekkernijen meegebracht. Dat is toch veel leuker dan gewoon paella maken ofzo. We kunnen nu allemaal zaken proeven, die andere leerlingen op school geregeld thuis eten, maar die wij niet kennen en omgekeerd. Dankzij het mooie weer kunnen we straks ook nog waterspelen organiseren”, bedacht Juf Julie.