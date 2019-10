Katrien opent eerste verpakkingsloze winkel in Oudenaarde Ronny De Coster

22 oktober 2019

Aan de Einestraat in Oudenaarde opent binnenkort een winkel zonder verpakkingen. Pasta, granen of bloem koop je hierin niet in pakjes of zakjes, maar in een pot of kom die je zelf hebt meegebracht. "Beter voor het milieu en eigenlijk ook voor je portemonnee" zegt initiatiefneemster Katrien De Lombaerde.

Er is letterlijk nog veel werk aan de winkel aan de Einestraat in het cenrum van Oudenaarde. Katrien is nog volop bezig met het monteren van kastjes en rekken.

Daarin komen containertjes, grote flessen en bokaals waarin Katrien haar producten zal presenteren.

Bijzonder, zo zal het winkeltje heten. “Bijzonder, omdat het toch een beetje speciaal is en zonder, dat slaat dan op het ontbreken van verpakkingen”, legt ze uit.

Wie hier iets komt kopen, moet dus zelf een potje of zakje meebrengen. Al zullen in de winkel wel duurzame, herbruikbare recipiënten zoals herbruikbare drinkbekers en brooddozen te koop zijn.

Voedingswinkel

“Het is natuurlijk uit ecologische overwegingen dat ik geen verpakkingen gebruik. Maar ook financieel spaar je hiermee iets uit. Het compenseert alvast een beetje dat duurzame producten wel iets duurder zijn. Duurzaamheid is echt wel de rode draad", legt Katrien uit.

“Het wordt in hoofdzaak een voedingswinkel. Ik zal vooral droge voeding zoals pasta, granen, bloem en noten verkopen, maar daarnaast ook vegetarische burgers, taart en kazen”, voorziet Katrien.

Korte ketting

Exotische producten moet je hier niet verwachten. “Ik wil zoveel mogelijk werken volgens het principe van de korte keten door mijn producten aan te kopen bij lokale producenten”, legt Katrien uit.

Ik leerde zo’n winkel zonder verpakking kennen in Gent, maar verhuisde naar Oudenaarde en hier bleek die nog niet te bestaan. En dat bracht me op het idee om dan maar zelf zo’n winkel te beginnen Katrien De Lombaerde

Het concept van een verpakkingsloge winkel is uniek in Oudenaarde. “Maar ik heb het warme water niet uitgevonden: in Zwalm bestaat er ook al zo’n zaak en in Gent is dit al langer ingeburgerd. Ik leerde zo’n winkel zonder verpakking kennen in Gent, maar verhuisde naar Oudenaarde en hier bleek die nog niet te bestaan. En dat bracht me op het idee om dan maar zelf zo’n winkel te beginnen”, legt Katrien uit.

De opening van Bijzonder is voorzien voor zaterdag 16 november. Er staat ook een website op stapel, maar die gaat pas binnenkort online op www.bijzonderverpakking.be