KASV Oudenaarde goud (vrouwen) en zilver (mannen) op BK 4x400m Bart Spruijt

23 september 2020

De vrouwenploeg van KASV Oudenaarde kaapte de titel weg op de 4x400m op het Belgisch kampioenschap aflossingen in Moeskroen zaterdag. De mannen strandden op de 4x400m op een fractie van het goud.

KASV Oudenaarde stelde een erg jong team (gemiddelde leeftijd 17 jaar) op in de 4x400m voor vrouwen. Cadette Margaux Bastil, scholiere Laure Bilo (die één week eerder nog Vlaams scholierenkampioene 2000m steeple werd) en eerstejaarsjuniores Anais Van Snick en Ilana Hanssens mochten de klus klaren. En dat deden ze met verve. De vier jongelingen konden al snel een beslissend kloofje slaan. Slotloopster Ilana Hanssens perste er nog een sterke laatste 400m uit. Ze bracht het estafettestokje binnen in 3.50.36.

Mannen ASVO komen 16 honderdsten tekort

De mannen van KASV Oudenaarde kwamen in de razend spannende 4x400m-finale nipt tekort voor het goud. Stef Botte, Dries van Schuylenbergh, Killian Mersseman en Jaron De Vriese streden heel de race mee voorin. Killian Mersseman verloor bij de tweede wissel wat tijd omdat hij moest uitwijken voor een andere atleet, maar de Oudenaardenaars handhaafden zich vooraan. In de laatste estafettebeurt lag De Vriese tot in de laatste bocht op koers voor de winst. Maar de slotloper van Ac Herentals kwam er nog over. De Vriese bleef tot op de finish spurten, maar hij kwam net niet meer terug. Ac Herentals won in 3.18.70, met zestien honderdsten voorsprong op de Oost-Vlaamse formatie. LOOI (3.18.96) pakte het brons in de spectaculaire titelstrijd. Titelverdediger KAAG Gent (Benjamin Evrard, Robin Van Damme, Robin Follens, Jonathan Verstraete) werd vierde in 3.19.87.