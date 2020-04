Karo’s plagend liedje ‘Moeder op Whatsapp’ is een hit op het internet Ronny De Coster

20 april 2020

Oudenaarde Een liedje waarmee ze haar moeder plaagt over haar soms onhandige gebruik van het sociale medium WhatsApp levert de Brakelse Karo Voets (33) een hitje op het internet op. "Moeder vond het eerst niét zo grappig, maar kan er nu gelukkig wel om lachen. Blijkbaar is de tekst heel herkenbaar in deze coronatijd", vertelt de muzikale lerares Frans.

Karo Voets (34) is een naar Gent verhuisde Brakelse, die gepassioneerd bezig is als singer-songwriter én als leerkracht Frans in het Bernarduscollege in Oudenaarde. Karo heeft zelf al veel Franse liedjes uitgebracht, maar kwam plots op het idee om er eentje in het Nederlands te schrijven. “Ik dacht: laten we in deze barre tijden eens iets luchtigs en ludieks doen. Iedereen is nu bezig met tablets, gsm’s en andere schermen om contact te zoeken en bij sommigen lukt dat al wat vlotter dan bij anderen. Nu hebben wij enkele maanden geleden onze mama nog zo’n toestel cadeau gedaan en dat heeft al tot grappige toestanden geleid. Ik heb dat als uitgangspunt gebruikt”, vertelt Karo.

Geschreven in amper uurtje tijd

Ze plaatste het liedje op haar Facebook-account en daar is het al door meer dan tweeduizend mensen bekeken en beluisterd. “Blijkbaar is mijn liedje voor veel mensen heel herkenbaar, want de reacties zijn verrassend talrijk en leuk. Ik Vind het wel straf om op dit vrij eenvoudig liedje, dat ik in amper een uur tijd heb geschreven, zoveel respons te krijgen. Songs waaraan ik vaak veel langer werk, scoren toch niet zo hoog als deze onverwachte ‘hit’. Maar ik vind het wel grappig”, vertelt Karo.

Haar moeder vond het eerst nochtans niet zo leuk. “Ze was eerst wel een beetje geaffronteerd, ja. Maar ze ziet er ook wel de fun van in en een beetje humor is in deze bijzonder tijden wel eens welkom, toch”, lacht Karo.





Moeder op Whatsapp

Woensdag voor kerst

Had mijn broer een goed idee

We geven mam een smartphone

Is ze helemaal mee

Enkele maanden later

Broerlief kon het niet weten

Kondigt men de lockdown af

En ’t heeft hem gespeten (en ons ook)

Elke dag zit moeder op whatsapp

Elke dag een filmpje of een “nieuwe” grap

Van zingende konijnen of ander paasgezeik

Niet één emoticon, maar twintig tegelijk

Waar was je daarnet?

Ben je weer aan ‘t eten?

Ik heb een vraag voor jou

Hoe werkt dat online daten?

Is jouw hond niet te verwend?

Want wat na corona?

Oeh, ik kan jouw hoofd zien?

Heb ik ook een camera?

Wat is dat pijltje Van 13 seconden

Audios sturen stop ik mee

Onmogelijk af te ronden

Ah dat is fijn,

Ook haar vriendinnen op whatsapp

Mijn GSM plingt in stereo

Met diezelfde grap

(Tekst en muziek: Karo Voets)