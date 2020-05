Kappersschool Richtpunt campus Oudenaarde maakt zelf mondmaskers voor leerlingen en personeel Ronny De Coster

01 mei 2020

16u14 0 Oudenaarde Met de voorziene heropening van de school half mei zijn medewerkers van de kappersschool Richtpunt campus Oudenaarde achter de naaimachine gaan zitten om voor de leerlingen zelf mondmaskers te maken.

“Met de preventieadviseur bekijken we de veiligheidsrisico’s en welke maatregelen we kunnen nemen. Voor onze opleidingen is dat niet evident, maar we onze verantwoordelijkheden niet ontlopen”, zegt Geert Billooye, directeur van de school. “Er komt bij een heropstart heel wat kijken bij een heropstart”, bedenkt hij. “We brengen alvast alles in paraatheid om ervoor te zorgen dat we over de nodige veiligheidsmaterialen beschikken. Nog voor de schorsing van de lessen hadden we al handgel verspreid in de lokalen en de bureaus. Ook handschoenen hebben we door onze opleidingen sowieso op voorraad. Wat mondmaskers betreft, is de voorraad beperkt en niet afdoend. Het provinciebestuur voorziet op korte termijn een eerste levering”, weet directeur Geert Billooye.

Zelf achter naaimachine

Maar in afwachting blijft zijn school niet bij de pakken zitten. “We kregen een levering stoffen en linten van PTI Kortrijk. Onze dames van de technische ploeg brachten de naaimachine mee en gaan zelf aan de slag voor de leerlingen en medewerkers van de school. Ik vind dat een mooi staaltje van inzet door en voor het team en de leerlingen”, besluit Billooye.