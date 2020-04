Kappersschool Oudenaarde zal na heropstart dit schooljaar niet meer werken met modellen: “Leerlingen gebruiken alleen nog oefenpoppen” Ronny De Coster

24 april 2020

14u14 0 Oudenaarde “Als de scholen half mei de deuren weer zouden openen, is het maar de vraag of dat ook voor Richtpunt campus Oudenaarde het geval zal zijn”, bedenkt directeur Geert Billooye. Hij heeft daar alvast heel wat vragen bij. Zeker is, dat de kappersschool dit schooljaar hoe dan ook niet meer met modellen zal werken en leerlingen voor de praktijklessen aangewezen blijven op oefenpoppen.

‘Wij bieden alleen opleidingen aan waarbij er lichamelijk contact nodig is tussen de leerling en zijn of haar klant. Dat maakt het heel moeilijk om aan de voorwaarden voor heropening te voldoen”, bedenkt de directeur van de kappersschool in Oudenaarde. “Zowel leerlingen als personeel staan wel te popelen om er ter plaatse weer in te vliegen in plaats van via digitale weg. Zelf zou ik ook liever weer de doodse stilte in het gebouw vervangen door gezoem van haardrogers en de schaterlach van leerlingen”, zegt Billooye.

Hopen op beperkte heropstart

Zijn praktijkleerkrachten zetten ook de leerlingen van thuis uit aan het werk. “Maar een goede kappers- of schoonheidsopleiding heeft vooral praktijk in de klas en op de werkvloer nodig. Wij staan ervoor bekend dat onze leerlingen vooral op echte klanten aan de slag gaan en slechts beperkt op oefenhoofden. Maar de technisch adviseur-coördinator en de preventiedienst wijzen op de risico’s en daarom heb ik samen met de directeur van Richtpunt campus Gent beslist om bij de heropening geen modellenwerking meer te doen. Dat is een heel jammere zaak, maar wij stellen de gezondheid van onze leerlingen, medewerkers en ook die van de modellen voorop”, benadrukt de directeur van de kappersschool. Hij hoopt met de nodige voorzorgsmaatregelen en enkel werking op oefenhoofden in de maand juni toch nog een beperkte opstart op school te kunnen maken.