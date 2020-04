Kapper kleedt etalagepop aan met jurk van toiletpapier: “Hiermee bedank ik alle corona-helden” Ronny De Coster

08 april 2020

15u01 2 Oudenaarde De Oudenaardse kapper Youri Cornelis, die eind vorig jaar nog een paspop aankleedde met een De Oudenaardse kapper Youri Cornelis, die eind vorig jaar nog een paspop aankleedde met een jurk van haarlokjes van zijn klanten , heeft een nieuwe creatie in zijn etalage, waarvoor hij alleen maar… toiletpapier gebruikte.

“Uiteraard is dit een knipoog naar het hamsteren van toiletpapier bij het begin van de corona-epidemie, zegt Youri. “We mogen niet vergeten om vanuit ons kot een een glimlach te brengen”, motiveert de creatieve Oudenaardse kapper zijn actie.

Dank aan de helden

“De witte kleur van de nieuwe etalage straalt puurheid, reinheid, back to basics uit. Ze is vooral ook een verwijzing naar een toekomstige wereld waarin kernwaarden als respect voor de natuur, wederzijdse liefde, en vriendschap centraal staan”, licht de kapper zijn kunstwerk toe. “Ik wil hiermee de corona-helden bedanken voor hun inzet in deze uitzonderlijke tijden. “Hopelijk is deze crisis snel voorbij en komen we er samen sterker uit als samenleving. En intussen houden we ons aan de regels van de overheid. Zorg dragen voor elkaar en vooral niet besmet raken is nu de boodschap”, besluit de kapper.