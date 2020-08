Kandidaten voor artsenopleiding kunnen toelatingsexamen afleggen in GO! Atheneum en Bernarduscollege Oudenaarde Ronny De Coster

21 augustus 2020

11u43 0 Oudenaarde Studenten die kandidaat zijn om artsenopleiding te volgen, zullen hun toelatingsexamen dit jaar ook in Oudenaarde kunnen afleggen.

Als gevolg van de corona-crisis heeft de Vlaamse Regering beslist om de toelatingsexamens art en tandarts niet op één centrale plek te organiseren, maar op verschillende plaatsen. Het toelatingsexamen arts vindt plaats op 105 locaties in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Oudenaarde zullen kandidaten de toelatingsproef kunnen afleggen in het GO! Atheneum en het Bernarduscollege.

Tandartsen

Ook wie aan de opleiding van tandarts wil beginnen, is het examen niet centraal georganiseerd. De dichtst bijzijnde locaties daarvoor zijn het GO! Atheneum in Zottegem en het Instituut Voor Verpleegkunde Sint-Vincentius in Gent. De toelatingsexamens voor artsen en tandartsen vinden plaats op 25 en 26 augustus.