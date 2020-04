Juf Carmen van KBO Ename neemt haar leerlingen beet met een aprilvis Ronny De Coster

01 april 2020

20u52 0 Oudenaarde Leerlingen van de 5de klas van het KBO Ename kregen van hun juf Carmen een aprilgrapje toegestuurd. “Ik had ze gevraagd om hun werkblaadjes aan het raam te hangen, omdat ik zou langskomen om ze na te kijken”, vertelt de juf.

Maar natuurlijk is ze in coronatijden niet écht naar al haar leerlingen gefietst. Bij één van haar gefopte vijfdejaars hing juf Carmen toch maar een aprilvis aan het raam. “Zo kon Jools even naar me zwaaien en samen met mij lachen om het mopje”, vertelt de onderwijzeres.