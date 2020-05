Jubileumfeest van Trees en Raymond mag niet doorgaan, maar plots danst heel de buurt op straat: “Allemaal piekfijn uitgedost en wij wisten van niks: zie ons hier staan!” Ronny De Coster

03 mei 2020

22u25 8

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Oudenaarde Wat een warme verrassing stond Trees Tkint (83) en Raymond Vanderhaeghen (85) in zondagavond in Oudenaarde te wachten. Zij hadden door de corancrisis noodgedwongen hun jubileumfeest moeten uitstellen naar het najaar, maar daar lieten de buren het niet bij: zij haalden hun eigen trouwkleren uit de kast en in geen tijd stond de hele straat te dansen.

Geen enkele applausavond voor de zorg hebben Trees en Raymond de voorbije weken in de Smissestraat in Oudenaarde gemist. “Wij hebben zelf in het ziekenhuis gewerkt: Trees was verpleegster en ik ambulancier. En als ik met de ziekenwagen moest uitrukken, ging zij mee. We hebben veel miserie gezien en hebben dan ook het grootste respect voor onze collega’s die vandaag strijden tegen het coronavirus”, vertelt Trees.

Maar wisten zij en Raymond veel dat alle eer in hun straat vanavond voor hen zou zijn. Trees en Raymond zouden gisteren hun 60ste huwelijksverjaardag vieren, net op de dag dat hij ook 85 jaar werd. Het feest dat ze hadden gepland, verhuist als gevolg van de coronacrisis noodgedwongen naar eind september. Maar intussen niets doen voor het graag geziene diamanten paar, dat wilden de buren niet.

Piekfijn uitgedost

Op het moment dat Trees en Raymond nietsvermoedend naar hun voortuin kwamen, arriveerde iedereen piekfijn uitgedost. Zij die nog in hun eigen trouwoutfit pasten, haalden die voor de gelegenheid uit de kast. En op The Power of Love van Celine Dion, het lievelingsliedje van het diamanten paar, ging de hele straat aan het dansen. Met respect voor de social distancing werd het zo nog een een echt feestje voor Trees en Raymond. “We zijn er echt van aangedaan. Het is een ongelooflijk mooie verrassing. Het nadeel van niks op voorhand te weten is wel, dat wij de enigen zijn die niet hun beste pak uit de kast hebben gehaald. Zie ons hier nu staan. Maar we zijn zo gelukkig. Fantastisch is het. Trakteren doen we over enkele maanden”, besloot Trees geëmotioneerd.