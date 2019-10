Jotie T’Hooft Poëzieprijs blaast ‘De Bokaal’ nieuw leven in: “Het café waar hij zo graag vertoefde” Ronny De Coster

03 oktober 2019

09u51 8 Oudenaarde Ter gelegenheid van de tweejaarlijkse Jotie T’Hooft Poëzieprijs turnt de vzw het Kaffee Hyppo in Oudenaarde tijdelijk om naar ‘De Bokaal’, de kroeg waar de bekende schrijver graag vertoefde.

Voor vele inwoners van Oudenaarde vormt het café De Bokaal een herinnering waar met nostalgie naar wordt teruggekeken”, weet Tom Bruynooghe van de vzw Jotie T’Hooft Poëzieprijs. Ter gelegenheid van de tweejaarlijkse hommage die de vereniging voor de neoromantische schrijver organiseert, heropent ze tijdelijk ook het café/jeugdhuis waar Jotie graag vertoefde. “Hier voorzag hij het krantje De Bok van tekst en illustraties”, weet Tom Bruynooghe van de vzw Jotie T’Hooft Poëzieprijs.

“Op de hommageavond voorzien we natuurlijk poëzie, door aanstormend talent uit de regio Loeke Vanhoutteghem en Europees kampioene Poetry Slam Carmien Michels. Beiden brengen poëzie met een hoog muzikaal en performancegehalte. Nog meer muziek komt van singer-songwriter Maud Buyssens. En van Rock ‘n’ Roll Extravaganza vernemen de aanwezigen wat er op Joties Spotify-playlist had kunnen staan. Tussendoor vertelt Ilse Weber over Jotie T’Hoofts leven en werk. Zij begeleidt ook Jotie T’Hooft-wandelingen. En natuurlijk wordt ook de zesde editie van de Jotie T’Hooft Poëzieprijs toegelicht”, legt Bruynooghe uit wat er op het programma staat.

De deuren van De Bokaal gaan open op vrijdag 4 oktober om 19.30 uur in de Sint-Walburgastraat 17 in Oudenaarde (Kaffee Hyppo). De toegang is gratis.