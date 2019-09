Joshua schenkt bestolen KBO Nederename nieuwe veiligheidsmannetjes Ronny De Coster

13 september 2019

11u47 9 Oudenaarde Een week nadat aan de KBO-school in Nederename twee fluorescerende veiligheidsmannetjes werden gestolen, kreeg de school er twee andere van een weldoener.

Vorige week gingen dieven aan de haal met fluo-mannetjes die voor automobilisten de zebrapaden aan de KBO-school meer zichtbaar maken. De KBO-school Sleutelbos in het centrum van Oudenaarde werd slachtoffer van een gelijkaardige diefstal.

“Ik was verbijsterd toen ik dat nieuws las”, zegt Joshua Vanluchene, de bekende snackbaruitbater uit Welden. “Ik heb onmiddellijk de school gebeld met de boodschap dat ze geen nieuwe moesten kopen, omdat ik dat wel zou doen”, vertelt Joshua.

Maximumfactuur respecteren

“Een schande is het, dat er mensen zijn die zaken stelen die bedoeld zijn voor de veiligheid van de kinderen. Bovendien stoort het me mateloos, dat scholen worden bestolen, terwijl die al hard hun best moeten doen om voor de kinderen de maximumfactuur te respecteren”, bedenkt Joshua.

En dus arriveerde hij deze voormiddag met twee nagelnieuwe veiligheidsmannetjes aan de school in Nederename.

“Een prachtige geste, want die gestolen figuurtjes zien we allicht niet meer terug. En inderdaad: het waren anders weer eens onvoorziene kosten”, bedacht directeur Katrien De Smet.