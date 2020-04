Jongerentoneel Litoziekla Oudenaarde zet elke dag een topproductie online Ronny De Coster

13 april 2020

09u56 0 Oudenaarde Jeugdtheater Litoziekla in Oudenaarde toont nog de hele paasvakantie elke dag een eerder gespeelde voorstelling op haar Facebookpagina. “Omdat theater ook tijdens deze coronacrisis onmisbaar is”, motiveert de vereniging haar initiatief.

Elke avond om halfnegen post Litoziekla een video-opname van een eerder gespeeld toneelstuk. Ze zijn ook op een later tijdstip te bekijken. Vandaag, maandag en morgen staat. Sinds de komst van Sint San op het programma. In 2018 regisseerde Mica Berkes de jongste, middelste én oudste leden in deze theatertekst van Dimitri Leue. De voorstelling verloopt in twee delen, waarvan het eerste vandaag te zien is en het tweede morgen online gaat. Zebra’s op sterk water, waarin Pieter Coorevits samen met de middelste en oudste leden van Litoziekla op zoek naar de betekenis van de woorden ‘vreemd’, ‘raar’, ‘gek’ en al hun afgeleiden, is een knotsgekke voorstelling. Ze is te zien op woensdag 15 april.

Alice in Wonderland

Alle 34 leden van Litoziekla speelden in 2017 mee in AliceAlice, een theatrale bewerking die Alice D’hondt maakte van Lewis Carrolls Alice in Wonderland en Alice Through the Looking Glass. Die topproductie van het Oudenaardse jeugdtheater wordt gespreid over donderdag- en vrijdagavond.