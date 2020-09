Jongeman kruipt zonder rijbewijs achter het stuur: boete van 1.600 euro LDO

23 september 2020

14u14 0 Oudenaarde Een jongeman uit Oudenaarde heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor rijden zonder rijbewijs. De man reed van Oudenaarde naar Ronse om zijn moeder op te pikken, maar werd tegengehouden door de politie.

Dat de man niet mocht rijden zonder rijbewijs, wist hij maar al te goed: hij werd er al eens voor veroordeeld. Toch was de verleiding te groot om zijn moeder te gaan halen in Ronse. “Ik had medelijden met haar omdat ze na haar werk niet meer thuis geraakte”, vertelde de man in de politierechtbank. De politierechter heeft hem een effectieve boete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden opgelegd. Als hij ooit met de auto wil rijden, moet hij ook slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen en een psychologische en medische proef.