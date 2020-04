Jongelui die zich verschansen in fabriek om te drinken, mogen het binnenkort aan de rechter uitleggen Ronny De Coster

12 april 2020

11u43 14 Oudenaarde In een verlaten fabrieksgebouw aan de Watermolenstraat in Oudenaarde heeft de politie vrijdag vijf jongeren betrapt, die er bijeen waren gekomen om te drinken. Drie van hen moeten voor de rechter verschijnen, omdat het al de tweede keer was dat ze de coronamaatrdegelen hadden overtreden.

De jongeren waren in een verlaten fabrieksgebouw aan de Watermolenstraat in de Oudenaardse deelgemeente Leupegem bijeen gekomen om wat te drinken. Drie van de vijf waren eerder gecontroleerd in verband met de coronamaatregelen. Dat had op hen kennelijk geen indruk gemaakt.

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, tilt er zwaar aan dat ze ondanks een eerdere waarschuwing weer in de fout gingen. Daarom wordt het trio gedagvaard in snelrecht. Ze moeten zich voor de overtreding verantwoorden voor de rechtbank in Oudenaarde.Het gaat om een meisje van 19 uit Maarkedal, een jongen van 19 uit Oudenaarde en een meisje van 22 uit Oudenaarde.