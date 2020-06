Jonge vader scheurt met 127 kilometer per uur door bebouwde kom LDO

12 juni 2020

13u47 0 Oudenaarde Een 27-jarige vader die in Oudenaarde met 127 kilometer per uur door de bebouwde kom heeft gescheurd, heeft in de politierechtbank een strenge straf gekregen. De man moet een boete van 800 euro betalen en zijn rijbewijs 45 dagen inleveren.

De vader had een telefoontje gekregen dat zijn kind uit het stapelbed was gevallen en hevig bloedde in het gezicht. Daarop heeft hij alles laten vallen en is hij naar huis gesneld. Alleen deed hij dat met een wel heel hoge snelheid: 127 kilometer per uur. De overtreding werd vastgesteld aan een kruispunt in de bebouwde kom, waar hij dus onmogelijk rekening kon houden met ander verkeer. “Ik heb er niet bij nagedacht”, vertelt hij in de politierechtbank.

Een boete van 800 euro en een rijverbod van 45 dagen kan daar hopelijk verandering in brengen.