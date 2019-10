Jonge ondernemers openen popup-winkel aan de Hoogstraat in Oudenaarde Ronny De Coster

16 oktober 2019

15u19 0 Oudenaarde Een herenhuis aan de Hoogstraat in Oudenaarde wordt voor drie maanden een pop-upwinkel: ontwerpers Lorenzo Castelli (34) uit Zulte en Marjolein Van Dorpe (24) uit Oudenaarde tonen en verkopen er meubelen en juwelen die ze zelf hebben ontworpen en gefabriceerd.

Lorenzo Castelli woont en werkt in Zulte, maar is opgegroeid in Oudenaarde. “En ik blijf ook via het verenigingsleven met deze stad verbonden”, zegt Lorenzo, die de kleinzoon is van gewezen Samsonite-topman en Oudenaards ereburger Rennota Castelli. “Ik ben architect van opleiding en vooral gepassioneerd door ontwerpen in staal. Dat vormt dan ook de basis voor alle meubelen, die ik ontwerp. Ik vertrek altijd van een stalen constructie, waaraan elementen in hout of steen worden toegevoegd”, vat Lorenzo zijn manier van werken samen.

Alles op maat

“Ik werk artisanaal en op maat van de klant. Dat maakt dat elk meubel uniek is”, zegt Lorenzo. “Dat we daardoor een beetje boven de prijs van aan de lopende band gemaakte stukken zitten, is onvermijdelijk. Maar vergelijk je de prijs van mijn werk met wat grote designmerken kosten, dan zitten we daar toch weer onder”, bedenkt de jonge ontwerper.

Ook Marjolein Van Dorpe uit Eine mikt met haar creaties op de meerwaardezoeker. “Ik heb een collectie juwelen die ik uit eigen inspiratie heb ontworpen en vervaardigd, maar werk daarnaast vooral op vraag van de klant. Ik werk laagdrempelig en alleen daar al verschil ik sterk van de reguliere juwelier. Veel mensen hebben nog schroom om daar binnen te gaan, omdat ze dan moeten kiezen uit bestaande collecties. Ik pak dit anders aan en vraag eerst: wat is je budget, wat zie je graag? Ik peil naar de interesses en dan begin ik een beetje te schetsen. Elk juweel is daardoor uniek, want het wordt op maat gemaakt”, legt Marjolein uit.

Elke zaterdag open

Zij heeft haar atelier en toonzaal Ramoon aan de Nestor de Tièrestraat in Eine, maar wou toch ook een plek in het centrum van de stad. Samen met Lorenzo heeft ze een herenhuis aan de Hoogstraat 42 omgebouwd tot een pop-upwinkel. “Vanaf 26 oktober zal de winkel drie maanden lang elke zaterdag geopend zijn. Ik denk dat we met het einde van het jaar een goeie periode hebben gekozen, omdat er dan sowieso toch meer volk in de winkelstraten loopt. Ook de actie Winterwarmte zit eraan te komen. We spelen daar graag op in”, zegt Marjolein.

En hoe het verder loopt, valt volgens haar af te wachten. “Voorlopig hebben we een huurovereenkomst voor drie maanden, maar als het meevalt, kunnen we beslissen om hier nog verder mee door te gaan”, besluit ze.