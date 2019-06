Jonge bestuurder wil opvallen met Mercedes, maar trekt vooral de aandacht van politieagent: 840 euro boete en 8 dagen rijverbod Lieke D'hondt

12 juni 2019

16u06 2 Oudenaarde Een jonge bestuurder uit Oudenaarde die met zijn Mercedes wilde opvallen op het Tacambaroplein is in zijn opzet geslaagd. Alleen trok hij ook de aandacht van een politieagent die aan het einde van de schooldag een oogje in het zeil hield op het drukke plein. Resultaat: de man mocht het bij monde van zijn advocaat komen uitleggen in de politierechtbank.

“Op 16 oktober 2018 reed de bestuurder als een zot rond op het Tacambaroplein”, schetst de procureur. “Hij reed veel te snel en trok hevig op, net op het moment dat de school uit was en het ontzettend druk was op het plein. Bovendien negeerde hij het teken van een agent om te stoppen.” Naast het roekeloos rijgedrag was ook de nummerplaat van de Mercedes niet in orde.

Opvallen

“Het gaat hier om haantjesgedrag”, zegt de advocaat van de jonge bestuurder in de politierechtbank. “Hij reed met zijn raampjes omlaag, was naar rapmuziek aan het luisteren en wilde opvallen. Hij zegt dat hij de agent in kwestie niet heeft gezien omdat hij te veel naar de bushaltes aan het kijken was, op zoek naar iemand die hij kende. Hij ontkent ook dat hij te snel heeft gereden. Hij zou enkel wat hevig opgetrokken hebben.”

De politierechter legt de man een stevige boete van 840 euro en acht dagen rijverbod op. Omdat hij nog een jonge bestuurder is, moet hij ook zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen.