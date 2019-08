Jogging Feeste t’ Ename brengt meer dan 600 lopers op de been Ronny De Coster

11 augustus 2019

10u27 0 Oudenaarde De 33ste editie van de Feeste t’ Ename jogging bracht een pak volk op de been. Honderdzestig kinderen namen deel aan de kidsrun en ook eens 450 volwassenen verschenen aan de start.

Bij de deelnemers tot 6 jaar liep Mano Dhont als eerste over de eindmeet. Niel Vanaelst en Elena Verzetti maakten de top-3 compleet. Robbe Van Overheiren was de snelste in de kidsrun voor deelnemers van 6 tot 12 jaar. Hij liet Arnaud Vermoesen en Aimé Lemarcq net achter zich.

Bij de volwassenen liep Hans Omey het snelst de 5 kilometer. Patrick Van Petegem kwam als eerste aan aankomst van het parcours van 10 kilometer.