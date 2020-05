Jo Vally verrast bewoners en personeel van rusthuis De Scheldekant: “Dit hebben jullie dik verdiend!” Ronny De Coster

22 mei 2020

16u22 36

Oudenaarde Bewoners en personeel van woonzorgcentrum De Scheldekant in Eine kregen vrijdagmiddag een muzikale traktatie: Vlaamse zanger Jo Vally kwam hen verrassen met een privéconcert.

“Het idee komt van Conny De Waele, die een grote fan van me is. Haar tante verblijft in het rusthuis. Conny wou, samen met nog enkele andere families van mensen die hier verblijven, het personeel bedanken voor de enorme inzet die ze leveren. Die vraag kon ik niet afslaan, want zorgverleners verdienen dit echt. Het kan als een cliché klinken, maar dat is het niet”, zegt de Vlaamse zanger. “Julie hebben dit dik verdiend”, verzekerde de charmezanger zijn publiek. Zijn optreden viel alvast erg in de smaak.